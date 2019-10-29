«Парма» дома уступила «Вероне», Эрнани вышел во втором тайме

«Верона» на выезде обыграла «Парму» (1:0) в матче 10-го тура чемпионата Италии.

Единственный мяч на десятой минуте забил Дарко Лазович. У хозяев арендованный у «Зенита» Эрнани вышел на замену на 60-й минуте.

«Верона» набрала 12 очков и занимает 11-е место. У «Пармы» 13 очков и восьмая позиция.

В следующем туре «Верона» примет «Брешию», а «Парма» на выезде сыграет с «Фиорентиной».

Чемпионат Италии. Серия А

10-й тур

«Парма» — «Верона» — 0:1 (0:1)

Гол: Лазович, 10.

«Парма»: Сепе, Якопони, Дармиан, Дермаку, Пеццелла (Спрокати, 76), Барилла (Эрнани, 60), Куцка, Бругман, Кулушевски, Жервинью, Карамо.

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Ррахмани, Кумбулла, Мигел Велозу (Данци, 90), Лазович, Верре (Пессина, 62), Амрабат, Стемпиньски, Сальседо (Дзакканьи, 46).

Предупреждения: Кумбулла, 26. Верре, 36. Амрабат, 51. Мигел Велозу, 73. Жервинью, 90+1. Дзакканьи, 90+1.

Судья: Манганьелло (Италия).

29 октября. Парма. Стадион «Эннио Тардини».

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