Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Пахарь уволен из «Сиены» после двух недель работы. Судьба Газзаева неизвестна

16:52
Владимир Газзаев. Фото ФК "Тобол"
Владимир Газзаев. Фото ФК "Тобол"
Теги:

Латвиец Марьян Пахарь уволен с поста главного тренера «Сиены», сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что «сложившаяся ситуация не позволила ему работать в оптимальных условиях для достижения целей».

Пахарь был назначен главным тренером 25 января. Под его руководством команда серии D (четвертый дивизион Италии) провела четыре матча, в которых набрала только одно очко и забила 1 мяч. В воскресной игре с «Синалунгезе» (1:2) тренерский штаб «Сиены» допустил ошибку с количеством замен, за что клубу может быть присуждено поражение 0:3.

При этом Пахарь числился главным тренером номинально, формально команду должен был принять россиянин Владимир Газзаев, который ждал оформления рабочей визы. О его будущем в «Сиене» ничего не сообщается.

При этом журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте сообщает, что приоритетным вариантом для «Сиены» является возвращение Альберто Джилардино, которого и сменили Газзаев и Пахарь. Альтернативный вариант = Франческо Бальдини.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир