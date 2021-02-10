Пахарь уволен из «Сиены» после двух недель работы. Судьба Газзаева неизвестна

Латвиец Марьян Пахарь уволен с поста главного тренера «Сиены», сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что «сложившаяся ситуация не позволила ему работать в оптимальных условиях для достижения целей».

Пахарь был назначен главным тренером 25 января. Под его руководством команда серии D (четвертый дивизион Италии) провела четыре матча, в которых набрала только одно очко и забила 1 мяч. В воскресной игре с «Синалунгезе» (1:2) тренерский штаб «Сиены» допустил ошибку с количеством замен, за что клубу может быть присуждено поражение 0:3.

При этом Пахарь числился главным тренером номинально, формально команду должен был принять россиянин Владимир Газзаев, который ждал оформления рабочей визы. О его будущем в «Сиене» ничего не сообщается.

При этом журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте сообщает, что приоритетным вариантом для «Сиены» является возвращение Альберто Джилардино, которого и сменили Газзаев и Пахарь. Альтернативный вариант = Франческо Бальдини.