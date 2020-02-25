Отец Маркоса Алонсо не исключает того, что защитник «Челси» продолжит карьеру в Италии

Маркос Алонсо Пенья, отец защитника «Челси» Маркоса Алонсо прокомментировал слухи о возможном уходе сына из лондонской команды.

— Маркос с радостью вспоминает время во Флоренции, — цитирует Goal.com Алонсо-старшего. — Он часто вспоминает те три года, которые провел в «Фиорентине». Маркос сказал, что чемпионат Италии очень сильный, к тому же, он остается близок с этой страной так как у него там много друзей. Может ли Маркос продолжить карьеру в серии А? Его контракт с «Челси» действует еще 3 года, так что все зависит от клуба, но я могу сказать, что сын очень любит Италию.

Маркос Алонсо выступает за «Челси» с лета 2016 года, тогда он перешел в лондонскую команду из «Фиорентины». В сезоне-2019/20 29-летний защитник провел за «синих» 16 матчей, на его счету 2 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 25 миллионов евро. В зимнее трансферное окно появлялись слухи об интересе к Алонсо со стороны «Интера».