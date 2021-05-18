Отец футболиста «Дженоа» совершил нападение на тренировочный лагерь «Ромы»

Отец нападающего «Сассуоло», который на данный момент выступает на правах аренды за «Дженоа», Джанлуки Скамакки Эмилиано 17 мая вошел в здание спортивного центра «Ромы», после чего отправился на парковку, где начал громить находившиеся там машины персонала клуба, сообщает Football Italia 18 мая.

Пострадало имущество генерального директора «Ромы» Тьягу Пинту, ассистент главного тренера сборной Италии Аттилио Ломбардо, и директора римлян Моргана Де Санктиса.

Также, были эвакуированы юные футболисты академии римского клуба, которые в это время проводили тренировочные занятия неподалеку.

В конце концов, отец Скамакки, на котором была толстовка с логотипом «Сассуоло», был задержан прибывшей на место происшествия полицией.

Причины такого поведения родителя 22-летнего форварда «нероверди», пока что, остаются неизвестными.

Джанлука является воспитанником академии «Ромы», куда перешел из подготовительного центра римского «Лацио» летом 2012 года.

За свою непродолжительную карьеру футболист сменил уже восемь клубов на юношеском и взрослом уровне.

В текущем сезоне на счету Скамакки 29 проведенных матчей, в которых ему удалось забить 12 голов и отдать две голевые передачи.