Миранчук попал в заявку «Аталанты» на финал Кубка Италии против «Ювентуса»

«Аталанта» в Twitter опубликовала заявку на финальный матч Кубка Италии против «Ювентуса».

В заявку попал российский полузащитник Алексей Миранчук, а также украинец Руслан Малиновский.

Матч «Аталанта» — «Ювентус» состоится завтра, 19 мая. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.