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Миранчук попал в заявку «Аталанты» на финал Кубка Италии против «Ювентуса»

18:05
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«Аталанта» в Twitter опубликовала заявку на финальный матч Кубка Италии против «Ювентуса».

В заявку попал российский полузащитник Алексей Миранчук, а также украинец Руслан Малиновский.

Матч «Аталанта» — «Ювентус» состоится завтра, 19 мая. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

Аталанта — Ювентус

Дополнительная информация:

https://twitter.com/Atalanta_BC/status/1394663879255412738

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