Миранчук попал в заявку «Аталанты» на финал Кубка Италии против «Ювентуса»
18:05
«Аталанта» в Twitter опубликовала заявку на финальный матч Кубка Италии против «Ювентуса».
В заявку попал российский полузащитник Алексей Миранчук, а также украинец Руслан Малиновский.
Матч «Аталанта» — «Ювентус» состоится завтра, 19 мая. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.
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