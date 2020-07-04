Новичок «Реджины» Жереми Менез рассказал о своих взаимоотношениях с форвардом «Милана» Златаном Ибрагимовичем. Они ранее вместе играли за «ПСЖ».

— Всегда приятно слышать комплименты, особенно когда речь идет о таком игроке, как Ибрагимович, — цитирует Stats Perform Менеза. — Мы всегда ладили. Его слова побуждают хорошо тренироваться и стараться изо всех сил. Я особенно благодарен ему, потому что игра с ним заставляет вас расти как профессионала и как человека. Что я могу сказать о нем негативного? Он всегда выигрывал со своими клубами, куда бы ни пришел. Он называет себя Богом, это шутка, ему это нравится, и он такой."