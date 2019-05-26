"Никто не будет любить вас больше, чем я". Де Росси попрощался с "Ромой"

Полузащитник "Ромы", капитан команды Даниэле Де Росси попрощался с клубом открытым письмом. Оно было опубликовано на официальном сайте "волков".

- Я не хочу, чтобы моя благодарность осталась невысказанной. Когда я пишу "спасибо, это не абстрактные чувства и эмоции. Это конкретные лица и голоса, которые я встречал на этом пути, - написал Де Росси. - Позвольте мне поблагодарить семью Сенси и президента Паллотту, всех мужчин и женщин, которые работают на базе в Тригории, тренеров, которые формировали меня и каждый из них без исключения научил меня чему-то важному. Благодарю медицинскую команду, которая всегда заботилась обо мне и Дамиан, без которого я точно отыграл бы меньше матчей за "Рому". Благодарю моих партнеров, это лучшая часть моей работы, которая всегда мне нравилась. Они - это моя семья.

Также футболист выразил благодарность своим родителям, Франческо Тотти и каждому болельщику "Ромы". "Никто и никогда не будет любить вас больше, чем я. До скорого", - написал Де Росси в конце письма.

35-летний игрок в текущем сезоне провел 22 матча за "Рому", забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Он покинет команду в конце сезона как свободный агент. Ранее сообщалось, что он может перейти в "Боку Хуниорс".

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