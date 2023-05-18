Неста прокомментировал работу Мальдини в «Милане»

Бывший игрок «Милана» Алессандро Неста считает, что миланский клуб возродила работа директора Паоло Мальдини.

«В «Милане» начали снова делать правильные вещи. Наконец-то появились серьезные люди. Про Паоло Мальдини я так говорю не потому что он мой друг, а потому что он нужный человек. Мы уважаем его, он считался непререкаемым авторитетом, чемпионом. Он знает футбол изнутри, он скромен, интеллигентен, он нашел нужного тренера «Милана» и пришли результаты», — цитирует Несту pianetamilan.it.

Функционер является спортивным директором «Милана» с 2019 года. Команда занимает 5-е место в турнирной таблице серии А, набрав 35 очков. Ранее команда вылетела из Лиги чемпионов, проиграв в полуфинале «Интеру» со счетом 0:3.