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18 мая, 23:43

Технический директор «Торино» надеется, что Миранчук будет доступен к следующему матчу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти выразил надежду на то, что Алексей Миранчук сможет сыграть с «Фиорентиной».

«Я надеюсь, что он будет доступен для следующего матча», — приводит слова Ваньяти «РБ Спорт».

Ранее российский хавбек из-за перелома мизинца пропустил матч 35-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (1:0).

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 26 матчей в серии А, забил 4 гола и отметился 7 результативными передачами.

«Торино» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 49 очков.

21 мая «Торино» сыграет с «Фиорентиной». Начало — в 16:00 по мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tehnicheskij-direktor-torino-nadeyus-miranchuk-budet-dostupen-k-sleduyushhemu-matchu/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
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3
 Интер 35 21 3 11 66-37 66
4
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5
 Милан 35 17 10 8 55-41 61
6
 Рома 35 17 8 10 45-33 59
7
 Аталанта 35 17 7 11 56-42 58
8
 Торино 35 13 10 12 37-39 49
9
 Монца 35 13 10 12 44-45 49
10
 Фиорентина 35 13 10 12 47-40 49
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 Болонья 35 12 11 12 43-44 47
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