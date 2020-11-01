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Несколько игроков «Лацио» вернулись к тренировкам перед матчами с «Торино» и «Зенитом

11:13
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Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле, пропустивший матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:1), возобновил тренировки, сообщает Football Italia.

Напомним, что на игру с бельгийцами также не поехали 11 игроков, однако клуб не уточнил, сдали ли они положительные тесты на коронавирус. Позже стало известно, что у нескольких представителей римской команды был обнаружен COVID-19. Их имена неизвестны.

Теперь к занятиям на клубной базе также вернулись вратарь Томас Стракоша, хавбек Лукас Лейва, защитники Луис Фелипе и Штефан Раду.

При этом вместе с командой не работали полузащитники Луис Альберто, Гонсало Эскаланте и Дьяван Андерсон, а также игроки обороны Мануэль Лаццари и Денис Вавро.

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