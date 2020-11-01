Несколько игроков «Лацио» вернулись к тренировкам перед матчами с «Торино» и «Зенитом
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле, пропустивший матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:1), возобновил тренировки, сообщает Football Italia.
Напомним, что на игру с бельгийцами также не поехали 11 игроков, однако клуб не уточнил, сдали ли они положительные тесты на коронавирус. Позже стало известно, что у нескольких представителей римской команды был обнаружен COVID-19. Их имена неизвестны.
Теперь к занятиям на клубной базе также вернулись вратарь Томас Стракоша, хавбек Лукас Лейва, защитники Луис Фелипе и Штефан Раду.
При этом вместе с командой не работали полузащитники Луис Альберто, Гонсало Эскаланте и Дьяван Андерсон, а также игроки обороны Мануэль Лаццари и Денис Вавро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.