«Наполи» впервые почти за год проиграл дома в матче чемпионата Италии

«Наполи» дома уступил «Лацио» (0:1) в матче 25-го тура чемпионата Италии.

Таким образом, неаполитанцы прервали беспроигрышную домашнюю серию в чемпионате, которая длилась почти год. Она началась 10 апреля 2022 года. За это время команда Лучано Спаллетти одержала 12 побед и 2 матча сыграла вничью.

«Наполи» лидирует в чемпионате Италии с 65 очками. «Лацио» обошел «Интер» и «Милан», поднявшись на второе место — 48 очков.