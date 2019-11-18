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«Наполи» претендует на полузащитника «Генка»

12:09
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«Наполи» претендует на полузащитника «Генка» Сандера Берге. 21-летний норвежец может перейти в итальянский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Он рассматривается в качестве замены Хосе Кальехону и Дрису Мертенсу, которые пока не подписали новые контракты с «Наполи» и могут покинуть команду.

Берге провел в нынешнем сезоне за «Генк» 19 матчей, в которых забил 2 гола.

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