«Наполи» обыграл «Брешиа», Балотелли забил первый мяч за новую команду

«Наполи» выиграл у «Брешиа» (2:1) в матче шестого тура чемпионата Италии.

В составе победителей отличились Дрис Мертенс и Костас Манолас. У гостей забил Марио Балотелли. Это его первый мяч за новую команду.

«Наполи» набрал 12 очков и занимает четвертое место. У «Брешии» шесть очков и 14-я позиция.

В следующем туре «Наполи» на выезде сыграет с «Торино», а «Брешия» примет «Сассуоло».

Чемпионат Италии. Серия А

7-й тур

«Наполи» — «Брешия» — 2:1 (2:0)

Голы: Мертенс, 13 (1:0). Манолас, 45+4 (2:0). Балотелли, 67 (2:1).

«Наполи»: Оспина, Манолас (Луперто, 65), Гулям, Максимович (Хюсай, 76), Ди Лоренцо, Аллан, Зелиньски, Руис, Льоренте (Эльмас, 73), Кальехон, Мертенс.

«Брешиа»: Йоронен, Сабелли, Мартелла (Матею, 69), Чансельор, Чистана, Дессена (Ромулу, 72), Шпалек (Матри, 85), Бизоли, Тонали, Балотелли, Доннарумма.

Предупреждения: Манолас, 19. Сабелли, 33. Хюсай, 78.

Судья: Манганьелло (Италия).

29 сентября. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».

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