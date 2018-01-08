"Наполи" договорился о переходе полузащитника "Болоньи" за 24 миллиона евро
Полузащитник "Болоньи" Симоне Верди в ближайшее время станет игроком "Наполи", утверждает Mediaset Premium. Стороны достигли договоренности о переходе хавбека.
Неаполитанцы заплатят за 25-ленего итальянца 24 миллиона евро. При этом клуб из Неаполя не согласовал с футболистом условия личного контракта.
В текущем сезоне Симоне Верди провел в составе "Болоньи" 21 матч во всех турнирах, забил шесть голов и пять раз ассистировал партнерам по команде.
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|5
|63-37
|69
|
3
|Ювентус
|33
|18
|10
|5
|47-26
|64
|
4
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|32
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|11
|5
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|59
|
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|
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|
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|57-36
|51
|
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|33
|13
|10
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|49
|
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|
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|44
|
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|10
|11
|34-41
|43
|
12
|Дженоа
|33
|9
|12
|12
|35-40
|39
|
13
|Кальяри
|33
|7
|11
|15
|36-56
|32
|
14
|Лечче
|32
|7
|11
|14
|27-48
|32
|
15
|Верона
|33
|7
|10
|16
|31-44
|31
|
16
|Эмполи
|33
|8
|7
|18
|26-48
|31
|
17
|Удинезе
|33
|4
|17
|12
|31-49
|29
|
18
|Фрозиноне
|32
|6
|9
|17
|40-63
|27
|
19
|Сассуоло
|32
|6
|8
|18
|39-62
|26
|
20
|Салернитана
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|2
|9
|21
|26-68
|15
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|19.04
|19:30
|
Дженоа – Лацио
|0 : 1
|19.04
|21:45
|
Кальяри – Ювентус
|2 : 2
|20.04
|19:00
|
Эмполи – Наполи
|1 : 0
|20.04
|21:45
|
Верона – Удинезе
|1 : 0
|21.04
|13:30
|
Сассуоло – Лечче
|- : -
|21.04
|16:00
|
Торино – Фрозиноне
|- : -
|21.04
|19:00
|
Салернитана – Фиорентина
|- : -
|21.04
|21:45
|
Монца – Аталанта
|- : -
|22.04
|19:30
|
Рома – Болонья
|- : -
|22.04
|21:45
|
Милан – Интер
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|Г
|
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Лаутаро Мартинес
Интер
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|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|13
|П
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Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Пауло Дибала
Рома
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|И
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|Ж
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Антуан Макумбу
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|31
|1
|3
|
|
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|1
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|
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Малик Тшау
Милан
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