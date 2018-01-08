"Наполи" договорился о переходе полузащитника "Болоньи" за 24 миллиона евро

Полузащитник "Болоньи" Симоне Верди в ближайшее время станет игроком "Наполи", утверждает Mediaset Premium. Стороны достигли договоренности о переходе хавбека.

Неаполитанцы заплатят за 25-ленего итальянца 24 миллиона евро. При этом клуб из Неаполя не согласовал с футболистом условия личного контракта.

В текущем сезоне Симоне Верди провел в составе "Болоньи" 21 матч во всех турнирах, забил шесть голов и пять раз ассистировал партнерам по команде.