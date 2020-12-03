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Нападающий «Кальяри» Унас заразился коронавирусом

19:12
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Форвард «Кальяри» Адам Унас сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба. Игрок был помещен на самоизоляцию. Тесты остальных футболистов были отрицательными.

Таким образом, футболист должен пропустить ближайшие матчи команды в серии А против «Вероны» и «Интера». 24-летний алжирец в текущем сезоне провел восемь матчей за «Кальяри» и сделал один результативный пас.

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