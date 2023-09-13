Наингголан может вернуться в клуб серии С

Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан может возобновить карьеру в клубе серии С. Игроком интересуется команда «Бриндизи». Клуб в соцсетях обратился к футболисту.

«Дорогой Раджа, у нас есть для тебя место. Бриндизи — прекрасный город, а болельщики — лучшие в Италии. Давай, подумай, мы ждем тебя», — говорится в сообщении.

Наингголан ранее играл в Италии за «Пьяченцу», «Кальяри», «Рому» и «Интер». Последним клубом 35-летнего игрока был СПАЛ.