Начало матча 13-го тура чемпионата Италии между «Лечче» и «Кальяри» отложено на более поздний срок из-за сильного дождя, который обрушился на город Саленто, информируют итальянские СМИ.

Ранее предполагалось, что игра начнется в 22.45 (мск). Главный арбитр встречи считает, что поле стадиона «Виа дель Маре» находится в непригодном состоянии. Ожидается, что матч будет сыгран завтра, но официальной информации пока нет.

«Лечче» с 10 очками занимает 17-е место в турнирной таблице серии А. «Кальяри» — 24 балла и 5-я строчка.

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