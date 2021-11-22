Форвард «Ромы» Феликс Афена-Гьян подвел итоги матча 13-го тура чемпионата Италии против «Дженоа» (2:0). 18-летний ганец оформил дубль.

«Я благодарю Бога за эту возможность, которую он дал мне, команду, тренера, болельщиков и игроков за их потрясающую поддержку. Я также хочу сказать спасибо маме, она в Гане. Я люблю тебя.

Моуринью — великий человек и отличный тренер. Он дает мотивацию учиться каждый день. Я очень рад, что он здесь. Сегодня моя мечта сбылась. Это был мой первый гол, на что я очень надеялся. Я хочу проявить себя и сделать больше», — приводит слова Афена-Гьяна DAZN.

Ганец стал первым игроком 2003 года рождения, который забил гол в серии А. Афена-Гьян забил два гола в трех матчах серии А.

После этого матча «Рома» с 22 очками занимает пятое место в серии А, «Дженоа» с 9 очками — на 18-й строчке.