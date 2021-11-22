Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Моя мечта сбылась». Афена-Гьян — о дубле в матче «Ромы» против «Дженоа»

Афена-Гьян прокомментировал дубль за "Рому" в матче против "Дженоа"
01:49
Теги:

Форвард «Ромы» Феликс Афена-Гьян подвел итоги матча 13-го тура чемпионата Италии против «Дженоа» (2:0). 18-летний ганец оформил дубль.

«Я благодарю Бога за эту возможность, которую он дал мне, команду, тренера, болельщиков и игроков за их потрясающую поддержку. Я также хочу сказать спасибо маме, она в Гане. Я люблю тебя.

Моуринью — великий человек и отличный тренер. Он дает мотивацию учиться каждый день. Я очень рад, что он здесь. Сегодня моя мечта сбылась. Это был мой первый гол, на что я очень надеялся. Я хочу проявить себя и сделать больше», — приводит слова Афена-Гьяна DAZN.

Ганец стал первым игроком 2003 года рождения, который забил гол в серии А. Афена-Гьян забил два гола в трех матчах серии А.

После этого матча «Рома» с 22 очками занимает пятое место в серии А, «Дженоа» с 9 очками — на 18-й строчке.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Овечкин в двух голах от рекорда на все времена. Александр преуспевает не только в погоне за Гретцки
Задержанный в ДТП с трупом в багажнике признался в каннибализме
1
0