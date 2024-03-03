«Торино» в меньшинстве удержал ничью в матче с «Фиорентиной»

«Торино» дома сыграл вничью в матче 27-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» — 0:0.

На 39-й минуте судья после вмешательства ВАР не засчитал гол форварда хозяев Дувана Сапаты.

На 45+7-й минуте туринцы остались в меньшинстве: за неспортивное поведение был удален полузащитник Самуэле Риччи.

«Фиорентина» занимает седьмое место в турнирной таблице серии А с 42 очками, «Торино» идет на десятой строчке с 37 очками.