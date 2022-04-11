Миранчук назван худшим игроком матча «Сассуоло» — «Аталанта»

В воскресенье российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе на гостевой матч 32-го тура серии А с «Сассуоло» (1:2), но выступил крайне неудачно. Хавбека заменили после первого тайма, а ведущее итальянское СМИ La Gazzetta dello Sport признало его худшим футболистом встречи с оценкой 4,5.

Комментарий издания таков: «Все время находился спиной к воротам, ни разу не обыграл оппонента один в один».

Corriere dello Sport поставила Миранчуку 5,0. Столь же низкий балл получили от Corriere также Пессина и Хатебур.