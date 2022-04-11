«Интер» предложит Симоне Индзаги новый контракт до 2025 года

«Интер» продлит контракт с главным тренером команды Симоне Индзаги, сообщает Calciomercato.

Новое соглашение с 45-летним итальянцем будет действовать до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на один год. Зарплата специалиста вырастет до 5 миллионов евро в год без учета бонусов.

Текущий контракт Индзаги рассчитан до конца следующего сезона. По этому соглашению тренер получает 4,5 миллиона евро в год.

«Интер» продолжает борьбу за чемпионство, деля второе место в таблице с «Наполи» и отставая на два очка от лидирующего «Милана».