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Милинкович-Савич получил травму колена. Игроку потребуется пройти МРТ

15:36
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Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич получил повреждение колена во время тренировки в четверг, сообщает Tuttomercato.

По информации источника, 25-летний серб не смог завершить занятие из-за травмы. В ближайшее время футболист пройдет МРТ, после чего выяснится степень серьезности повреждения и сроки восстановления. Сообщается, что Милинкович-Савич может пропустить первый матч после возобновления чемпионата Италии против «Аталанты», который запланирован на 24 июня.

В сезоне-2019/20 Милинкович-Савич провел за «Лацио» 31 матч, на его счету 5 голов и 7 результативных передач.

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