Милинкович-Савич получил травму колена. Игроку потребуется пройти МРТ
15:36
Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич получил повреждение колена во время тренировки в четверг, сообщает Tuttomercato.
По информации источника, 25-летний серб не смог завершить занятие из-за травмы. В ближайшее время футболист пройдет МРТ, после чего выяснится степень серьезности повреждения и сроки восстановления. Сообщается, что Милинкович-Савич может пропустить первый матч после возобновления чемпионата Италии против «Аталанты», который запланирован на 24 июня.
В сезоне-2019/20 Милинкович-Савич провел за «Лацио» 31 матч, на его счету 5 голов и 7 результативных передач.
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