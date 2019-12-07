Милик может выйти на поле уже только в следующем году

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик продолжает восстанавливаться после травмы. Он может выйти на поле только уже в 2020 году, сообщает Il Mattino.

Поляк не играл с середины ноября, когда получил травму в расположение национальной команды. Первоначально у него было диагностировано растяжение мышц бедра, но потом обнаружились проблемы с мышцами паха и брюшными мышцами.

В нынешнем сезоне Милик провел 8 матчей и забил 5 голов.

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