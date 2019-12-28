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«Милан» вспомнил, как Ибрагимович играл за них. И это было круто!

21:09

«Милан» в официальном Twitter опубликовал нарезку лучших моментов игры Златана Ибрагимовича за клуб.

Златан Ибрагимович.Топ-10 лучших голов Ибрагимовича

Форвард защищал цвета «россонери» на протяжении двух сезонов — 2010/11 и 2011/12, помог им выиграть последний на данный момент чемпионский титул в 2011 году.

Накануне было объявлено о возвращении 38-летнего шведа в «Милан». Он подписал контракт по схеме «1+1».

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