«Милан» вспомнил, как Ибрагимович играл за них. И это было круто!
21:09
«Милан» в официальном Twitter опубликовал нарезку лучших моментов игры Златана Ибрагимовича за клуб.
Форвард защищал цвета «россонери» на протяжении двух сезонов — 2010/11 и 2011/12, помог им выиграть последний на данный момент чемпионский титул в 2011 году.
Накануне было объявлено о возвращении 38-летнего шведа в «Милан». Он подписал контракт по схеме «1+1».
? Should they ever come back— AC Milan (@acmilan) December 28, 2019
?? @Ibra_official
?? Amazing skills.mp4#IZBACK pic.twitter.com/ksOUVN0loT
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