«Милан» согласовал новый контракт с Беннасером

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер может продлить контракт с клубом. Стороны уже достигли принципиальной договоренности, сообщает журналист Фабрицио Романо.

24-летний алжирец подпишет новое соглашение до 2026 года, по которому он будет получать 3,2 миллиона евро в год. При этом пункт об отступных в 50 миллионов евро будет убран из контракта.

Ожидается, что новый договор будет подписан в ближайшее время.

В текущем сезоне Беннасер провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал результативную передачу.