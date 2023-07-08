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Каннаваро: «Кварацхелии еще есть куда расти»

Виктория Кравченко
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Бывший обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро рассказал, что думает о потенциале грузинского нападающего «Наполи» Хвичи Кварцхелии.

«Ему есть куда расти, он умен. Первую половину прошлого чемпионата он провел исключительно хорошо, потом было сложнее, потому что соперники смекнули, что к чему, и начали опекать его», — цитирует Каннаваро ITASportPress.

В минувшем сезоне 22-летний полузащитник провел 42 матча за команду во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач.

Фабио Каннаваро
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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