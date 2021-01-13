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«Милан» увеличил контрактное предложение Чалханоглу

15:46
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«Милан» повысил контрактное предложение полузащитнику Хакану Чалханоглу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «россонери», ранее предлагавшие 26-летнему турку зарплату в 3,5 миллиона евро в год, увеличили предложение до 4 миллионов евро в год, также добавив бонусные выплаты каждый год.

В сезоне-2020/21 Чалханоглу провел 24 матча за «Милан», на его счету 6 голов и 9 результативных передач. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2021 года.

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