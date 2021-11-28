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«Милан» дома проиграл «Сассуоло»

18:56
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«Сассуоло» в матче 14-го тура чемпионата Италии в гостях победил Милан со счетом 3:1. Голы забили Джанлука Скамачча и Доменико Берарди. Гол в свои ворота забил Симон Кьер.

В составе «россонери» отличился Алессио Романьоли, который на 77-й минуте был удален с поля за нарушение.

«Милан» после этой встречи остался на втором месте в таблице. «Сассуоло» — 12-й.

В другом матче тура «Болонья» в гостях победила «Специю» со счетом 1:0. Гол забил Марко Арнаутович.

Италия. Серия А. 14-й тур
28 нояб, 17:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
1:3
Сассуоло
Голы
Романьоли, 21 (1:0), Скамакка, 24 (1:1), Кьер, 33 (1:2), Берарди, 66 (1:3)
Милан
Меньян Романьоли Эрнандес Кьер Флоренци (Пеллегри, 69 ) Беннасер (Тонали, 61 ) Диас (Мессиас, 46 ) Бакайоко (Кессье, 46 ) Ибрагимович Леан Салемакерс (Калюлю, 80 )
Сассуоло
Консильи Каан Айхан Мерт Мюльдюр Феррари Кирьякопулос Лопес Фраттези (Толян, 80) Матеус Энрике (Харруи, 80) Распадори (Кирикеш, 89) Берарди (Траоре, 80) Скамакка (Дефрель, 59)
Предупреждения
Беннасер 53, Эрнандес 54, Тонали 71, Кьер 73  -  Лопес 27, Распадори 38
Удаления
Романьоли 77
Судьи
Манганьелло

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Юнайтед 0
1-й тайм

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Зенит

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин 2
Динамо 3
Матч завершен

П2

22%

2.02

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20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50

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Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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