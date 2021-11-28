«Милан» дома проиграл «Сассуоло»

«Сассуоло» в матче 14-го тура чемпионата Италии в гостях победил Милан со счетом 3:1. Голы забили Джанлука Скамачча и Доменико Берарди. Гол в свои ворота забил Симон Кьер.

В составе «россонери» отличился Алессио Романьоли, который на 77-й минуте был удален с поля за нарушение.

«Милан» после этой встречи остался на втором месте в таблице. «Сассуоло» — 12-й.

В другом матче тура «Болонья» в гостях победила «Специю» со счетом 1:0. Гол забил Марко Арнаутович.