«Милан» показал, как эпично отпраздновал 120-летие. Одним из гостей ночной вечеринки стал Капелло
21:39
«Милан» в своем официальном Twitter опубликовал яркое видео о праздновании 120-летия клуба. Клуб был основан 13 декабря 1899 года.
Гостем праздничной ночной вечеринки в числе прочих стал итальянец Фабио Капелло, который тренировал клуб в 1987 году, а также в периоды с 1991 по 1996 год и в 1997-1998 годах.
A special night at the Hotel Principe di Savoia to celebrate 120 years of #ACMilan ???— AC Milan (@acmilan) December 21, 2019
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Una notte di festa all'Hotel Principe di Savoia per celebrare, insieme, i nostri 120 anni ??? #Passion120 #SempreMilan pic.twitter.com/Nyt7dOtPGF
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