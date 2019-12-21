Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Милан» показал, как эпично отпраздновал 120-летие. Одним из гостей ночной вечеринки стал Капелло

21:39
Теги:

«Милан» в своем официальном Twitter опубликовал яркое видео о праздновании 120-летия клуба. Клуб был основан 13 декабря 1899 года.

Гостем праздничной ночной вечеринки в числе прочих стал итальянец Фабио Капелло, который тренировал клуб в 1987 году, а также в периоды с 1991 по 1996 год и в 1997-1998 годах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир