«Милан» показал, как эпично отпраздновал 120-летие. Одним из гостей ночной вечеринки стал Капелло

A special night at the Hotel Principe di Savoia to celebrate 120 years of #ACMilan ???



? https://t.co/SWTea3GYoA ?



Una notte di festa all'Hotel Principe di Savoia per celebrare, insieme, i nostri 120 anni ??? #Passion120 #SempreMilan pic.twitter.com/Nyt7dOtPGF