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«Милан» охладил интерес к Гетце

18:26
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Интерес «Милана» к полузащитнику Марио Гетце снизился, сообщает Goal.com со ссылкой на Calciomercato.

По информации источника, итальянский клуб не может позволить себе подписать 28-летнего немца, поскольку его запросы по зарплате слишком высоки. Сообщается, что хавбек хочет получать около 8 миллионов евро в год.

Последним клубом Гетце была дортмундская «Боруссия», игрок покинул команду на правах свободного агента этим летом. В сезоне-2019/20 немец провел за «шмелей» 21 матч, на его счету 3 гола и 1 результативная передача.

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