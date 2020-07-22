«Милан» охладил интерес к Гетце

Интерес «Милана» к полузащитнику Марио Гетце снизился, сообщает Goal.com со ссылкой на Calciomercato.

По информации источника, итальянский клуб не может позволить себе подписать 28-летнего немца, поскольку его запросы по зарплате слишком высоки. Сообщается, что хавбек хочет получать около 8 миллионов евро в год.

Последним клубом Гетце была дортмундская «Боруссия», игрок покинул команду на правах свободного агента этим летом. В сезоне-2019/20 немец провел за «шмелей» 21 матч, на его счету 3 гола и 1 результативная передача.