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«Милан» не может договориться с Доннаруммой о новом контракте

15:17
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Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма пока не может договориться с клубом о новом контракте, сообщает Gazzetta dello Sport. Действующее соглашение голкипера действует до июля 2021 года.

По данным источника, агент 21-летнего итальянца Мино Райола требует от миланцев 10 миллионов евро в год плюс бонусные выплаты, в то время как клуб готов платить лишь шесть.

В сезоне-2020/21 Доннарумма провел за «Милан» 8 матчей, 4 из них — без пропущенных мячей.

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