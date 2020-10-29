«Милан» не может договориться с Доннаруммой о новом контракте

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма пока не может договориться с клубом о новом контракте, сообщает Gazzetta dello Sport. Действующее соглашение голкипера действует до июля 2021 года.

По данным источника, агент 21-летнего итальянца Мино Райола требует от миланцев 10 миллионов евро в год плюс бонусные выплаты, в то время как клуб готов платить лишь шесть.

В сезоне-2020/21 Доннарумма провел за «Милан» 8 матчей, 4 из них — без пропущенных мячей.