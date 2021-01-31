«Милан» намерен выкупить Далота у «Манчестер Юнайтед»

«Милан» хочет выкупить защитника «Манчестер Юнайтед» Диогу Далота, сообщает Sky Sports.

По информации источника, в итальянском клубе довольны игрой 21-летнего португальца, который выступает за команду на правах аренды в сезоне-2020/21.

В сезоне-2020/21 Далот провел 17 матчей за «Милан», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.