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«Милан» намерен выкупить Далота у «Манчестер Юнайтед»

13:58
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«Милан» хочет выкупить защитника «Манчестер Юнайтед» Диогу Далота, сообщает Sky Sports.

По информации источника, в итальянском клубе довольны игрой 21-летнего португальца, который выступает за команду на правах аренды в сезоне-2020/21.

В сезоне-2020/21 Далот провел 17 матчей за «Милан», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/transfer-centre

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