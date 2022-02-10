«Милан» разгромил «Лацио» в четвертьфинале Кубка Италии

«Милан» вышел в полуфинал Кубка Италии. Команда Стефана Пиоли разгромил «Лацио» в 1/4 финала — 4:0.

Дублем отметился Оливье Жиру, а также по голу забили Рафаэль Леау и Франк Кесси.

В полуфинале «Милан» встретится с «Интером».