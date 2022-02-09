«Интер» провел встречу с агентом Хандановича

Голкипер «Интера» Самир Ханданович ведет переговоры с клубом о продлении контракта, который истекает летом 2022 года. Агент игрока встретился с представителями миланского клуба, сообщает Sky Sport Italia.

Однако «Интер» пока не принял окончательное решение. В клубе не уверены в необходимости продолжения сотрудничества с 37-летним голкипером.

Ханданович является капитаном «Интера», за который он выступает с лета 2012 года.

В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 23 матчах итальянской серии А, в которых пропустил 19 голов и 10 раз сыграл «на ноль». Также на счету Хандановича шесть матчей на групповом этапе Лиги чемпионов, пять пропущенных мячей и две игры «на ноль».