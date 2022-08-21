«Милан» интересуется полузащитником «Вольфсбурга» Вранксом

«Милан» интересуется полузащитником «Вольфсбурга» Астером Вранксом, сообщает Gazzetta dello Sport.

Итальянский клуб видит в 19-летнем бельгийце потенциальную замену Франку Кессье, который перешел этим летом в «Барселону». Также «Милан» рассматривает кандидатуру Жана Онаны из «Бордо».

В сезоне-2021/22 Вранкс забил 2 гола в 28 матчах за «Вольфсбург». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.