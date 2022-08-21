Аллегри: «Для меня Рабьо всегда оставался игроком «Ювентуса»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал трансферные слухи вокруг полузащитника Адриена Рабьо.
«Для меня он всегда оставался игроком «Ювентуса». Вполне нормально, что во время трансферного окна появляется интерес к футболистам. Тем не менее прошлый сезон Адриен провел здорово», — приводит слова тренера журналист Ромео Агрести в Twitter.
В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 45 матчах за «Ювентус» во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
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|0
|0
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|
2
|Лацио
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
3
|Торино
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
4
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
5
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|5-2
|3
|
6
|Милан
|1
|1
|0
|0
|4-2
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|
7
|Аталанта
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|0
|0
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|3
|
8
|Фиорентина
|1
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|0
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|
9
|Рома
|1
|1
|0
|0
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|3
|
10
|Специя
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|0
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|3
|
11
|Сассуоло
|2
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|0
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|3
|
12
|Салернитана
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
13
|Удинезе
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
15
|Монца
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Болонья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Эмполи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
18
|Лечче
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
19
|Сампдория
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Верона
|1
|0
|0
|1
|2-5
|0
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38 тур
|20.08
|19:30
|
Торино – Лацио
|0 : 0
|20.08
|19:30
|
Удинезе – Салернитана
|0 : 0
|20.08
|21:45
|
Интер – Специя
|3 : 0
|20.08
|21:45
|
Сассуоло – Лечче
|1 : 0
|21.08
|19:30
|
Эмполи – Фиорентина
|- : -
|21.08
|19:30
|
Наполи – Монца
|- : -
|21.08
|21:45
|
Аталанта – Милан
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Верона
|- : -
|22.08
|19:30
|
Рома – Кремонезе
|- : -
|22.08
|21:45
|
Сампдория – Ювентус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Анте Ребич
Милан
|2
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|2
|
|
Тома Анри
Верона
|1
|П
|
|
Алекс Сандру
Ювентус
|1
|
|
Паоло Гильоне
Кремонезе
|1
|
|
Корай Гюнтер
Верона
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|2
|1
|1
|
|
Луиш Машимиану
Лацио
|1
|1
|0
|
|
Гонсало Эскаланте
Кремонезе
|1
|1
|0
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