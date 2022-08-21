Аллегри: «Для меня Рабьо всегда оставался игроком «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал трансферные слухи вокруг полузащитника Адриена Рабьо.

«Для меня он всегда оставался игроком «Ювентуса». Вполне нормально, что во время трансферного окна появляется интерес к футболистам. Тем не менее прошлый сезон Адриен провел здорово», — приводит слова тренера журналист Ромео Агрести в Twitter.

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 45 матчах за «Ювентус» во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.