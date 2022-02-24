«Милан» интересуется форвардом «Тоттенхэма» Бергвайном

«Милан» интересуется нападающим «Тоттенхэма» Стевеном Бергвайном, сообщает Calciomercato.

По информации источника, итальянский клуб рассматривает возможность покупки 24-летнего нидерландца в летнее трансферное окно, в то время как англичане готовы продать игрока за 20 миллионов евро после подписания Деяна Кулушевски из «Ювентуса».

В сезоне-2021/22 Бергвайн принял участие в 19 матчах «Тоттенхэма», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 18 миллионов евро.