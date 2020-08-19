«Милан» достиг принципиальной договоренности с Ибрагимовичем о продлении контракта

«Милан» продолжает вести переговоры с нападающим Златаном Ибрагимовичем о новом контракте. Стороны достигли принципиальной договоренности о заключении соглашения на один год, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Ранее появлялась информация, что «Милан» предлагал шведу 5 миллионов евро в год с различными бонусами. Сторона футболиста требует зарплату в размере 7,5 миллиона с теми же бонусами.

В сезоне-2019/20 38-летний форвард провел за клуб 18 матчей в серии А, забил 10 мячей и сделал 5 голевых передач.