«Милан», «Атлетико» и «Боруссия» претендуют на Дзаньоло

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло находится в сфере интересов сразу нескольких европейских топ-клубов, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Оформить трансфер 23-летнего игрока хотят дортмундская «Боруссия», мадридский «Атлетико» и итальянский «Милан». Если Николо не договорится с «волками» о новом контракте, то может сменить клубную прописку по завершении сезона.

В сезоне-2022/23 Дзаньоло забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 14 матчах за «Рому».

Нынешний контракт 23-летнего итальянца действует до конца июня 2024 года.