Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вышел на поле в стартовом составе на матч 19-го тура чемпионата Италии против «Аталанты». Для 39-летнего шведа эта игра стала шестисотой в различных лигах (за исключением матчей плей-офф).

Ибрагимович начал карьеру в родном шведском «Мальме», затем выступал в Голландии за «Аякс», в Италии за «Ювентус» и «Интер», в Испании за «Барселону», снова в Италии за «Милан», во Франции за «ПСЖ», в Англии за «Манчестер Юнайтед», в MLS за «Лос-Анджелес Гэлакси». Наконец в начале 2020 года он вернулся в «Милан».