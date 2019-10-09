Михайлович поблагодарил за поддержку

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович , который ранее был выписан из больницы, обратился к болельщикам. Он прошел второй курс химиотерапии. Ранее у тренера была диагностирована лейкемия.

— Вы придаете мне так много сил, жаль, что я не могу быть с вами, но я недавно вышел из больницы и хотел провести немного времени с женой и детьми, — приводит Football Italia слова Михайловича. — Надеюсь, вы отнесетесь к этому с пониманием. Я хотел поблагодарить болельщиков и клуб за все, что вы для меня сделали, за моменты, когда вы были рядом со мной и давали мне столько сил в это необычное время. Я борюсь с этой болезнью, но уверен, что все идет хорошо. Я выиграю эту битву благодаря вам и любви моей семьи.

Сербский специалист лег в больницу для прохождения второго курса химиотерапии 9 сентября. При этом ему позволили быть на тренерской скамейке во время последнего матча чемпионата Италии с «Лацио» (2:2). Первый этап его лечения стартовал в июле нынешнего года.

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