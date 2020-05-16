Менез хочет вернуться в Италию

Нападающий «Пари» Жереми Менез признался, что мечтает о возвращении в чемпионат Италии. В конце июня у 33-летнего француза заканчивается действующий контракт.

— У меня есть варианты в Италии, я готов вернуться, — цитирует RMC Менеза. — Пока нужно подождать, посмотрим, что произойдет. Когда чувствуешь себя хорошо морально, то хорош и физически. У меня нет сомнений, я смогу покать себя.

Напомним, Менез в Италии с 2008 по 2011 год выступал за «Рому», а с 2014 по 2016 — за «Милан».