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Медель и Дестро выбыли на месяц

17:45
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Два игрока «Болоньи» выбыли на месяц из-за травм. Полузащитник Гари Медель повредил бедро в расположении сборной Чили. Форвард Маттиа Дестро будет восстанавливаться после травмы колена, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне 28-летний Дестро сыграл в 5 матчах за «Болонью» в Серии А и Кубке Италии, но пока не забивал.

32-лений Медель принял участие в 8 встречах и также не отличался результативными действиями.

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