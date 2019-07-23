Маурицио Сарри: "Юве" - "Интер" особенная игра, но команды далеки от оптимальной формы"

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча Международного кубка чемпионов против "Интера". Игра состоится в китайском Наньцзине 24 июля.

- "Ювентус" - "Интер" - особенная игра, но в нем сыграют команды, далекие от оптимальной формы, - цитирует официальный Twitter "Юве" Сарри. - В футболе нельзя просто атаковать, нужно думать и об обороне.

Криштиану будет действовать преимущественно слева. Зная, что он любит уходить вперед, мы ждем от него голов.

На этом сборе мы мало тренируемся и много играем, так что основная фаза подготовки к сезону будет с конца июля до 10 августа.