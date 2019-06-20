Маурицио Сарри: "Меня всегда окружают скептики, и я знаю только один способ избавиться от скептицизма"

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри дал первое большое интервью в новой должности. Специалист возглавил "Юве" этим летом, сменив ушедшего Массимилиано Аллегри. Один из первых вопросов касался ожиданий Сарри от работы с Криштиану Роналду.

- Я тренировал рекордсмена серии A по голам за один сезон, - цитирует Football Italia Сарри, имеющего в виду Гонсало Игуаина. - Я был бы рад сделать еше одного.

Везде меня окружают скептики. Такие были в "Эмполи", "Наполи" и "Челси". Я перешел в "Ювентус" из "Челси", сейчас скептицизма меньше, но я все же ожидаю определенное неприятие.

В футболе я знаю только один способ избавиться от скептицизма: побеждать и побеждать убедительно. Все, что я могу - устроить шоу.