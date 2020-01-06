Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после победы над «Кальяри» (4:0) в матче 18-го тура чемпионата Италии подвел итоги встречи, сообщает Football Italia.

— Возможно, что эта игра — один из самых сложных тестов в этом сезоне. Сегодня игроки «Ювентуса» действовали более организованно, чем обычно.

Фабио Паратичи сказал, что никто из команды не уйдет? Я оплачу ему ужин, потому что он избавил меня от бесполезных вопросов об игроках.

Буду ли я смотреть матч «Наполи» с «Интером»? Сегодня вечером планировал выгулять Чиро. Это моя собака.

Сарри возглавлял «Наполи» с 2015 по 2018.