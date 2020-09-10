Матри станет скаутом «Лацио»

Бывший нападающий сборной Италии Алессандро Матри присоединится к команде скаутов «Лацио», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Договоренность о том, что 36-летний Матри, официально объявивший о завершении карьеры игрока 6 мая 2020 года, станет одним из помощников спортивного директора «Лацио» Игли Таре уже достигнута.

Алессандро побывал на базе клуба, где встретился с главным тренером Симоне Индзаги и будущими коллегами, но к исполнению обязанностей приступит после закрытия летнего трансферного окна (5 октября).

Ранее в итальянских СМИ появлялась информация, что Матри может стать одним из ассистентов Андреа Пирло в «Ювентусе».