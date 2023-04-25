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Сегодня, 22:06

Итальянский журналист высказался о возможном возвращении Александра Кокорина в «Фиорентину»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Журналист итальянского издания Tuttosport Массимо Франки высказался о возможном возвращении Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Не знаю, честно говоря, как поступит «Фиорентина» с Александром Кокориным, если клуб из Кипра не выкупит его контракт и он вернется в Италию. Но лично я ни за что не оставил бы его в команде. Ни в коем случае. Кокорин уже показал все, на что способен», — приводит слова Франки «РБ Спорт».

Контракт 32-летнего Александра Кокорина принадлежит «Фиорентине» и рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне футболист выступает за кипрский «Арис» на правах аренды. В составе «Ариса» Александр Кокорин провел 26 матчей, на его счету 11 голов и шесть результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ital-yanskij-zhurnalist-ne-znayu-kak-postupit-fiorentina-s-kokoriny-m-no-ya-by-ni-za-chto-ne-ostavil-ego-v-komande/
Александр Кокорин
Футбол
ФК Фиорентина
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