Матиас Весино: "В следующем сезоне "Интер" вернется в борьбу за скудетто"

Полузащитник "Интера" Матиас Весино поделился ожиданиями перед матчем 34-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса", сообщает Football Italia. Встреча пройдет 27 апреля.

"Ювентус" досрочно стал чемпионом серии А с 87 очками после 33 туров. "Интер" с 61 баллом располагается на третьей строчке.

– У нас будет шанс раз и навсегда закрыть вопрос касательно попадания в Лигу чемпионов, потому что у остальных команд на этой неделе будут тяжелые матчи. Нас ждет отличная возможность в игре с "Юве". В клубе ждут этот матч. "Ювентус" был более стабилен и не только для нас является примером. Мы должны постараться приблизиться к их уровню и бороться за скудетто. Мы можем задуматься о борьбе за чемпионство, но главное – это то, что происходит на поле, и мы подтвердили, что достойны. Нужно работать. В следующем сезоне мы вернемся в борьбу за скудетто. Это цель клуба, но говорить об этом сейчас бессмысленно, – приводит слова Весино Football Italia.

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