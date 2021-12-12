Гол Златана на 92-й минуте спас «Милан» от поражения в матче с «Удинезе»
«Милан» в матче 17-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Удинезе» со счетом 1:1.
На гол Бету миланцы ответили точным ударом Златана Ибрагимовича на 92-й минуте. На 94-й минуте форвард команды из Удине Исаак Саксесс получил красную карточку за неспортивное поведение.
«Милан» с 39 очками расположился на первой строчке турнирной таблицы, «Удинезе» с 17 очками — на 15-й строчке.
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